「ウルトラマン」シリーズ60周年記念の都市周遊型ARイベント「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が、2026年6月5日〜11月30日の期間に神奈川県・横浜エリアで開催される。【画像】登場するウルトラヒーローや怪獣たち「ウルトラマン」シリーズを題材にした完全書き下ろしのオリジナルシナリオによる、現実の街と物語がテクノロジーで融合する体験を楽しめる。歴代ヒーローと怪獣たちが、特大ス