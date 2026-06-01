アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、『B.L.T.』（発売中）に初登場した。新潟県出身の現役女子大生アイドルとして注目を集める七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターでSNSでも存在感を発揮。加入前から投稿が“万バズ”を記録するなど話題を呼んでいた。【写真】抜群のスタイル！”現役女子大生アイドル”七海りお今回の掲載決定について七海は、「ずっと憧