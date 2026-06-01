◆米大リーグドジャース９―１フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打で２試合ぶりのマルチ安打を記録した。チームは５カード連続勝ち越し。１８勝１０敗で５月を戦い終えた。ロバーツ監督の５４歳の誕生日だった５月最終戦。大谷は初回先頭の第１打席で