◆米男子プロゴルフツアーチャールズ・シュワブチャレンジ最終日（３１日、米テキサス州コロニアルＣＣ＝７２８９ヤード、パー７０）３打差５位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、３ボギーの７１とスコアを落とし、通算８アンダーの１３位で大会を終えた。今大会がＰＧＡツアー通算３００試合目だった松山はホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「悪くはないんだけど、ちょっとしたことで結果につ