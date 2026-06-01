２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」の三浦璃来さんが、１日までに自身のインスタグラムを更新。木原龍一さんとのツーショットを公開した。三浦さんは、雑誌・家庭画報とブルガリの撮影時のオフショットを載せ、「この写真は休憩中の一コマです」と説明。おそろいの白Ｔシャツ姿で、木原さんを見つめる写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「こ