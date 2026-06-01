レッスンをしているときに、よく使う用語を解説します！レッスン前にぜひ読んでみてください。 用語｜ボールを見つづけよヘッドアップを防ぐために必要なのはボールを見つづけることだと思ってない？ 顔の向きが変わるにつれて、ボールの見え方は変わる。 利き目が左右どちらかなのかでもボールの見方は変わるので、確認してみるのもいい →頭を回転の軸として機能させますが、その