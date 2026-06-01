◇ナ・リーグドジャース9―1フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に快勝し、5カード連続の勝ち越しを決めた。先発の山本由伸投手（27）は5回1/3を4安打無失点と好投し、今季5勝目をマーク。メジャー自己最多タイとなる10奪三振を奪い、防御率も2.86にまで良化した。圧巻の奪三振ショーだった。初回、両リーグトップ22本塁打を記録している先頭のシュワ