最終ラウンド、6番でバーディーパットを決める松山英樹。通算8アンダーで13位＝コロニアルCC（共同）【フォートワース（米テキサス州）共同】米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジは5月31日、テキサス州フォートワースのコロニアルCC（パー70）で最終ラウンドが行われ、5位で出た松山英樹は2バーディー、3ボギーの71と落とし、通算8アンダーの272で13位だった。中島啓太が4アンダーで28位、金谷拓実がイーブンパーで5