フィリーズ戦に先発したドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは5月31日、各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのフィリーズ戦に先発して5回1/3を投げ、今季最多の10三振を奪い、4安打無失点で5勝目の権利を持って降板した。「1番・指名打者」で出場した大谷は、第1打席で右前打を放った。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発して6回を投げ、1本塁打を含む3安打2失点で3敗目（2