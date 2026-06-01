◇ナ・リーグドジャース 9―1 フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠フィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、2試合ぶりのマルチ安打となる5打数2安打で9―1の快勝に貢献した。先発の山本由伸投手（27）が5回1/3を投げて4安打無失点、メジャー自己最多タイの10奪三振で5勝目。デーブ・ロバーツ監督は54歳の誕生日を祝った。大谷は初回の第1打席で4試合連