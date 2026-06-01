上級グレードより118万円安い！BMWジャパンは2026年5月27日、プレミアムミドルクラスSUV「X3」のラインナップに新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加すると発表しました。全国の正規ディーラーにおいて、2026年7月初旬に販売を開始し、順次納車が行われる予定です。【画像】超カッコイイ！ これが“118万円安い”新「5人乗り“四駆”SUV」です！ 画像で見る（27枚）X3は、武骨なSUVとは明確な一線を画す、オン