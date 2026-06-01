私はユリコ（28歳）。11歳年上の旦那・ケイジ（39歳）はバツイチです。何年か前に、性格の合わない前妻が子どもを連れて出て行ったそうです。私は授かり婚と同時に義実家での敷地内同居を始めました。こんなに若い嫁が来て、しかも同居してくれるんだから、さぞ歓迎されるだろうと思っていました。実際に産後すぐのときは、義母が家に来て家事を手伝ってくれましたが……。その時期が過ぎたら、なんと手助けは一切途絶えてしまった