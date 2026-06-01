＜リゾートトラスト レディス 最終日◇31日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞レギュラーツアー自己ベストタイとなる「67」でトータル10アンダーとした吉澤柚月は、プレーオフ2ホール目で河本結に屈し、初優勝に一歩及ばなかった。それでも、キャリア初のトップ10入りで初シードに大きく前進。賞金やポイントと同時に「自分にもできるんだ」という大きな自信を持ち帰った。【写真】吉澤柚月のドレ