＜ショップライトLPGA最終日◇31日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー71＞初日を「67」で滑り出しながら第2ラウンドは「75」と苦しみ、8位から28位まで後退していた吉田優利が、息を吹き返した。5バーディ・1ボギーで再びの「67」。前日はバーディなしという結果に終わっていたが、「少しは巻き返せてよかった」と安どする一日を過ごし、順位も今季初トップ10入りとなる9位タイまで戻した。【写真】16