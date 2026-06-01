＜チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日◇31日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞3打差から出たラッセル・ヘンリー（米国）が上がり3連続バーディでエリック・コール（米国）の背中を捉え、トータル12アンダーで並びプレーオフに入った。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖プレーオフは18番パー4で実施。1ホール目で1.5メートルにつけたヘンリーがバーディを奪い、勝利が決まった。2025年「アーノル