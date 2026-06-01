赤沢経済産業大臣は、ことし3月に石油の国家備蓄放出を行った鹿児島県の喜入基地を訪れ、船からの原油の積み出し作業などを視察しました。【映像】国家備蓄の石油基地を視察する赤沢大臣赤沢経産大臣「引き続き現場の安全管理を徹底しながら、石油の安定供給に取り組んで頂きたいと思います」喜入基地は、元売り大手ENEOSのタンクを借り上げて国家備蓄の石油を保管しています。3月の国家備蓄の放出では、この基地からおよそ100