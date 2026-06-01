天皇陛下と愛子さまが東京六大学野球の「早慶戦」を観戦されました。【映像】早慶戦を笑顔で観戦される天皇陛下と愛子さま天皇陛下と愛子さまは、慶応大学対早稲田大学の試合を観戦するためにきのう午後2時ごろ、球場に到着されました。お二人は双眼鏡を使いながら熱心に観戦し、愛子さまはこれまでもテレビで高校野球をご覧になっていたということで、選手らの出身高校についても関心を持たれていたということです。試合