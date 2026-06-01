大減量を経て再起を目指す空手王者が、スピード勝負で右フックをカウンターで撃ち抜かれて腰砕けダウン。2度目のダウンはボディ、顔面と戦慄の連打で衝撃KO負け。わずか“49秒”、タオル投入の予期せぬ結末。勝負をほぼ決した最初の一撃では解説の魔裟斗も「右クロス、クロスカウンター！」など驚きと興奮の声をあげた。【映像】クロスカウンターが炸裂 タオル投入の衝撃KO5月31日に後楽園ホールで開催された「K-1 REVENGE」。