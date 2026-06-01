「ええ〜っ!? マジですか!?」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、居酒屋で“ビックリした”エピソードを語った――。岡村隆史○お笑い芸人が集う“ゴシップ会”で優勝したのは…28日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、ナイツ・塙宣之、サンドウィッチマン・伊達みきお、ライス・田所仁、モグライダー・芝大輔らとの“ゴシップ会”を明かした岡村。1軒目