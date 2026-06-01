2026年のFIFAワールドカップは、カナダ・メキシコ・アメリカの北米3カ国が共同開催します。試合観戦の楽しみといえば、現地スタジアムの定番グルメも外せません。でも、いざ自宅で再現しようとすると、揚げる・刻む・茹でるといった工程が意外と面倒なもの。そこで今回は、1万円以下で買える3つのお手頃家電を使って北米スタジアムめしをらくらく再現してみました。カナダ代表グルメ「プーティン」をニトリのノンオイルフライヤー