【その他の画像・動画等を元記事で観る】adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」がTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目EDテーマに決定、併せて同曲を収録したシングルCDが2026年7月29日に発売することが決定した。新曲「Wanna me」は、シンガーソングライター柴田聡子による作詞・作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さを、自分らしさを