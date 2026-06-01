ボールを打ち抜いた後は、腰がしっかりターンした位置で止まりますが、肩は回転を止めずに回り続けます。結果としてフィニッシュでは肩が腰以上に大きく回転し、バックスイングやダウンスイングとは逆方向の体幹のネジレが生じます。つまり、フィニッシュの逆ネジレは、ヘッドスピードを上げるための最終的な仕上げということです。 最後に、フィニッシュの逆ネジレを作る練習法を紹介しましょう。 1・左脚1