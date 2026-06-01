エジプトの神殿救済が世界遺産の原点だった！ 世界遺産の理念は、神殿群を水没から救う、ある国際プロジェクトから誕生しました。1952年、エジプト政府はナイル川の洪水を防ぎ、経済の基盤を整えるために巨大ダムの建設を決定します。しかし、ダムが完成すれば、古代エジプト文明を代表する「アブ・シンベル神殿」や「フィラエのイシス神殿」などの貴重な遺跡群がダム湖に沈んでしまいます。 そこでエジプトとスーダンの