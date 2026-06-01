不調に悩まされない体になる更年期のしくみ 更年期はいつから始まるの？ 40代は女性の体の大きな転換期 「更年期」は、一体いつから始まるのでしょうか。一般的には、閉経の前後5年ずつ、合計10年を更年期といいます。では閉経はいつ訪れるのかというと、多くの場合、50歳前後。卵巣機能が低下し、それに伴い女性ホルモンの分泌が急激に減少します。 しかし、女性ホルモンの分泌や卵巣機能の低下は、実はもっと早い時