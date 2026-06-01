ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月1日（月）〜6月7日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【獅子座（しし座）】今週は、気が散りやすい傾向に。落ち着かないときは、身の回りを整理してみましょう。特に不要な書類などを処分すると◎ カーテン