日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3025（-17.0-0.56%） ホンダ1433（-19.5-1.34%） 三菱ＵＦＪ2980（-19-0.63%） みずほＦＧ7143（-52-0.72%） 三井住友ＦＧ5832（+13+0.22%） 東京海上7073（-38-0.53%） ＮＴＴ150（+0.5+0.33%） ＫＤＤＩ2738（-0.5-0.02%） ソフトバンク215（-0.3-0.14%） 伊藤忠1918（-17.5-0.