JBL「BandBox Solo」 JBLの「BandBox Solo」は、本体に内蔵したAIプロセッサによる“マイナスワン”再生が目玉。さらにギターアンプの機能も内蔵したことで、「聴く」と「弾く」の両方を楽しめるBluetoothスピーカーだ。 マイナスワンといっても、センターに定位する音だけが消えるといったレベルではなく、AI処理で楽器のパートごとに音量バランスを変えられる。これをPCソフトやスマホアプ