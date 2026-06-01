【本日の見通し】中東情勢をにらみつつ、方向性を探る展開となりそう ドル円は中東情勢をにらみながらの展開が続く。先週は米国とイランの和平協議進展が期待される場面が見られた。両国代表団が28日に暫定合意の覚書を交わしたと報じられたものの、トランプ大統領が修正を要求し、イラン側からも修正要求が出ている模様。調整にはある程度時間がかかるとみられる。暫定合意に至らず決裂するとの見通しも一部で出ており