東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.27高値159.38安値159.10 159.68ハイブレイク 159.53抵抗2 159.40抵抗1 159.25ピボット 159.12支持1 158.97支持2 158.84ローブレイク ユーロドル 終値1.1659高値1.1686安値1.1625 1.1749ハイブレイク 1.1718抵抗2 1.1688抵抗1 1.1657ピボット 1.1627支持1 1.1596支持2 1.1566ロ&#12