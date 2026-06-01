Shokzは、耳をふさがないイヤカフ型イヤフォン2機種のティザーページを公開している。2機種は「洗練された音とデザインのプレミアムモデル」「初めての1台に。高音質をより身近に、自由に」とされており、ティザーページでは6月4日0時販売開始と告知している。 早期購入者への数量限定プレゼントとして、公式サイト限定のイヤカフイヤフォン専用ポーチとアクセサリーを用意。Shokz会員向