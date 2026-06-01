◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。８点リードの８回無死一塁で迎えた第５打席は右腕ホフマンから打球速度１０１・７マイル（約１６３・７キロ）と痛烈な右前打を放った。２試合ぶりのマルチ安打で打率２割８分とした。フィリーズの先発は