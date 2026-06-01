モデルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（28）が1日までに自身のSNSを更新。Kー1ガール・コスチューム姿を披露した。「Kー1REVENGEご来場、ご視聴いただきありがとうございました！後楽園ホールじゃ席足りなかったねえええひなのグッズもたくさん買ってくれてありがとうね」とつづり、東京・後楽園ホールで開催された「Kー1REVENGE」で、Kー1ガールのブルーのコスチュームでラウンドガール