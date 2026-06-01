神奈川県警が不適切な方法でスピード違反などを取り締まった問題で、県警は先月２９日、交通違反の取り消しを行い、２１１６件で交通反則金の還付手続きを終えたと発表した。還付対象全体の約８０％に上るという。問題を公表した２月２０日から５月１９日までの３か月間で集計した。県警は、問題公表から半年をめどに還付手続きなどを終えるとしている。是正対象者２７０９人のうち、約９８％の２６４６人とは電話などで連絡