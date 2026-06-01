俳優の池松壮亮（３５）が主演し、２０２５年８月に放送されたＮＨＫスペシャル「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」のドラマパートが映画化されることが３１日、分かった。「開戦前夜」のタイトルで７月３１日に公開される。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演する仲野太賀ら豪華キャストが出演。猪瀬直樹氏のノンフィクションを原案に、実在した「総力戦研究所」と日米開戦への流れが描かれる。研究所の模擬内閣で内閣総