ワイズテーブルコーポレーションが展開するカジュアルイタリアン「SALVATORE CUOMO（サルヴァトーレ クオモ）」の新店舗「Tavernetta Salvatore 新横浜（タヴェルネッタ サルヴァトーレ新横浜）」が、2026年6月1日、ダイワロイネットホテル新横浜1階にオープン。あわせて、オープンキャンペーンも実施されます。デリバリー対象のキャンペーンも「Tavernetta Salvatore 新横浜」は、本場の味を継承した窯焼きナポリピッツァをはじめ