6月1日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、約10年ぶりに開催する“新人大会”が放送される。今回は「新人インテリが大激突！ 東大生が選ぶ！歴史に残る“スゴい兄弟”ランキングBEST7」と題し、「世界と日本のすごい兄弟」に関するクイズで「『Ｑさま!!』初出場、もしくは2回目」のメンバーが戦いを繰り広げる。新人大会に名乗りを上げるのは、今大会最年長・石原伸晃、現役東大大学院に通うフリーアナウンサー・