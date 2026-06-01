５月２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日と比べて３銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円６７銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。 米政府当局者が２８日にイランとの戦闘終結交渉が暫定合意したことを明らかにしたが、協議の行方を見極めたいとしてドル円相場は大きな方向感は出ず、おおむね１５９円２