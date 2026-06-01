１日の東京株式市場は主力株を中心に目先スピード警戒感からの利益確定売りを誘い、日経平均株価は軟調な推移が予想される。前週末に１６００円超の上げ幅で６万６０００円台前半まで上値を伸ばし史上最高値を大幅更新したが、きょうは上値が重そうだ。一方、下値では出遅れた向きの押し目買いを誘導し、底堅さを発揮することが予想される。前週末の欧州株市場は高安まちまちだった。そのなか、独ＤＡＸはわずかにプラス圏