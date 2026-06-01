石井裕也が監督・脚本・編集を務めた池松壮亮主演映画『開戦前夜』の公開日が7月31日に決定し、あわせてキービジュアルと予告編が公開された。 参考：池松壮亮×石井裕也『シミュレーション ～昭和16年夏の敗戦～』NHK総合で8月放送決定 本作は、猪瀬直樹のノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案として創作された2025年8月放送のNHKスペシャル『シミュレーション～昭和16年夏の敗