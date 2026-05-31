不整脈とは、心臓の拍動が通常のリズムから外れる状態を指します。しかし、不整脈の中には健康な人にも見られる問題のないものと、治療が必要なものがあり、適切な判断が重要です。不整脈の種類や症状、病気との関連性について「あきはばら心臓血管・内科」の山本先生に詳しく解説していただきました。 編集部 「不整脈」とはどんな状態ですか？ 山本先生 通常、心臓は一定のリズムで拍動し、正常な心拍数を保ちますが