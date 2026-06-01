ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）が5月27日、Instagramを更新。ペアを組む木原龍一（33）と共にロサンゼルス・ドジャースで始球式を行った際の写真を公開した。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 投稿されたのは、ドジャースタジアムの