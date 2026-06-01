サラリーマンでありながらサンダンス映画祭で日本人初のグランプリを受賞した映画監督／脚本家の長久允氏。その思考法を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』から、抜粋・再構成し、作品づくりの根幹に迫る。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）手を抜けない仕事のジレンマ明日までに企画を出さなければいけない。でも、自分が良いと思っていないものは絶対に出したくない。仕事を