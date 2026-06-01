開催：2026.6.1 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 19 [ジャイアンツ] MLBの試合が1日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとジャイアンツが対戦した。 ロッキーズの先発投手はタナー・ゴードン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 1回表、5番 李政厚 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒ