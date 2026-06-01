組織をまとめ、導くにはリーダーシップが欠かせません。しかし、強いリーダーシップは時に部下を追い詰める原因にもなります。経営者やリーダーが持つべき「真のリーダーシップ」とは。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）強いリーダーシップは時に部下を追い詰めてしまう最近、ニデック（日本電産）で品質不正の問題が報じられました。その背景には、創業者である永守重信さんの強いリーダーシップや、現場への厳しいプレッシ