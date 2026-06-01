1位は2400万円超え！2位も2000万円に迫る高収入上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、従業員の平均年齢が40代の企業に絞った「年収が高い会社ランキング2025【平均年齢40代・従業員100人未満】」をお届けする。対象期間は2024年4月期〜25年3月期。対象は、単体の従業員数が100人未満の企業としている。本連載（年収ランキングシリーズ）では通常、単体ベースの従業員数が少ない会社を除外しているが、