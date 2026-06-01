◇ナ・リーグドジャース―フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場。2試合ぶりのマルチ安打をマークした。初回の第1打席はフィリーズ先発ペインターから右前打。内角直球を引っ張ると打球速度96マイル（約154.5キロ）の痛烈なライナーが二塁手頭上を越え、右翼手の前で弾んだ。第2打席はカーブに空振り三振。4回