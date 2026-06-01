元テレビ朝日社員の玉川徹氏が１日、レギュラーコメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に１週間ぶりに出演した。番組冒頭、羽鳥慎一アナウンサーが「玉川さん、1週間お休みでした。今日から復帰です。よろしくお願いします」と話すと、玉川氏は「なんか各地で“いないとつまらない”と声をかけていただいて凄くうれしいですね」とあいさつした。これに羽鳥アナが「それはよかったです」