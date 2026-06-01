俳優の池松壮亮（35）が主演の映画「開戦前夜」（監督石井裕也）が、7月31日に公開される。真珠湾攻撃の8カ月前、若きエリートたちの分析によって「日本必敗」という結論が出されるが、国は開戦へと向かっていく物語。昨年8月放送のNHKドラマ「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」に、約40分の未公開シーンを加えた“完全版”として公開する。池松は、「日々あり得ないことが起き続ける世界に、この映画に何ができるのかを