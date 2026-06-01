第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）は、6月2日に開幕する。2年ぶり41度目の本戦出場を目指す三菱重工Westは入社2年目の坂尾浩汰投手（23）が先発投手陣の軸。初戦は開幕戦で大和高田クラブと対戦（シティ信金スタジアム、午前9時30分開始予定）する。「去年の後半から先発として、多くの大会、オープン戦で使っていただいているので、スタッフ陣の期待に応えるというか、長