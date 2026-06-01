「ロッテ４−２阪神」（３１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神は終盤に勝ち越しを許して３連勝を逃し、首位から陥落した。２−２の八回、３番手のモレッタが内野安打と四球で１死１、２塁とされると山口に高めに浮いたスライダーを右中間へと運ばれ痛恨の２失点。先発の才木は６回４安打２失点と粘投も、２−１の五回に和田に右前への同点適時打を許した。打線は１−１の五回に森下の右翼への犠飛で一時勝ち越したが、以降は